Красивые кадры появились в одной из соцсетей.

Красивые кадры появились в одной из соцсетей - усадьба фабриканта Сенькова в Вязниках попала в объектив фотографа. Двухэтажное здание в готическом стиле с восьмиугольной смотровой башней - так выглядит памятник архитектуры начала 19-го века. Сеньков не был первым хозяином усадьбы - изначально она принадлежала купцам Водолазовым. Но в тысяча восемьсот двадцать четвёртом году, после наводнения в Санкт-Петербурге, где у них находились склАды с продукцией, Водолазовым срочно пришлось распродавать недвижимость. В том числе и свою усадьбу. Её и приобрёл Осип Осипович Сеньков. С тех пор усадьба носит его имя. В годы Великой Отечественной в ней располагался госпиталь, а после - отделение районной больницы вплоть до пожара, который произошёл в 2003-м году. После него усадьба была заброшена и постоянно подвергалась разграблению и вандализму. Несколько лет назад её выкупили - памятник реставрируют с 2017-го года.