В результате досмотра у 31-летнего приезжего обнаружены и изъяты 23 свертка с порошкообразным веществом, общей массой более 600 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта психотропного вещества – амфетамина.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции заметили автомобиль на Привольной улице, в котором находился гражданин. При виде полицейских мужчина стал заметно нервничать и попытался уехать. Сотрудниками полиции было принято решение провести личный досмотр гражданина и принадлежащего ему транспортного средства.В результате досмотра на заднем сиденье иномарки в сумке обнаружены и изъяты 22 свертка с неизвестным порошкообразным веществом, общей массой более 600 граммов. Также при личном досмотре у 31-летнего приезжего обнаружен еще 1 сверток с аналогичным веществом. Согласно справке об исследовании часть изъятого содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин. Остальной материал направлен на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Установлено, что вышеуказанное вещество задержанный хранил с целью последующего сбыта, однако не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18