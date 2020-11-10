Вкусное и диетическое мясо кролика можно приобрести во Владимире. На протяжении многих лет торговая марка "Великан" радует своих покупателей полезной продукцией. Подробнее в нашем репортаже.

Вкусное и диетическое мясо кролика можно приобрести во Владимире. На протяжении многих лет торговая марка "Великан" радует своих покупателей полезной продукцией. Подробнее в нашем репортаже.Мясные деликатесы, консервированная и колбасная продукция на любой вкус. В ассортименте торговой марки "Великан" свыше 40 видов. Компания производит продукцию из качественной крольчатины, выращенной на собственной ферме, а также мяса птицы. На производстве современное, итальянское и немецкое технологичное оборудование.Роман Шилов, директор:- На нашем предприятии разработана и внедрена система пищевой безопасности, основанная на принципах ХАСП. Самым главным критерием качества выпускаемой продукции является строгий контроль всего производственного процесса от получения входного сырья до выпуска готовой продукции. Образцы готовой продукции хранятся в пределах срока годности. Мы развиваемся, увеличиваем ассортимент выпускаемой продукции. Очень быстро наша продукция становится популярной у покупателей.Изысканная продукция из крольчатины - сосиски и колбаса. Они готовятся по особому рецепту и понравятся даже самому взыскательному гурману.Павел Самойлов, главный технолог:- Колбаса действительно вкусная, она пользуется спросом,так как это диетический продукт. Продукты из мясо кролика, мы, наверное, первые, кто выпускает данный продукт.Регулярный прием кроличьего мяса способствует поддержанию в организме нормального жирового обмена и оптимального баланса питательных веществ. Продукцию компании "Великан" можно приобрести на Владимирском центральном рынке, в гипермаркете "Глобус" и в торговом центре Гагаринский.Юлия Шувалова, Александр Чунаев, Илья Хлудов "Вести-Владимир"