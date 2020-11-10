Он позволяет экономить деньги при оплате за коммуналку.

Подведены итоги капитального энергосберегающего ремонта в ряде домов Владимирской области.В многоэтажках №7 по улице Безыменского во Владимире и №1 по улице Чапаева в Кольчугине установлены узлы управления и регулирования подачи тепловой энергии, повышена теплозащита наружных стен. Во владимирском МКД отремонтированы трубопроводы внутридомового отопления и горячего водоснабжения. В Кольчугине усилена теплоизоляция кровли.Теперь размер годовой экономии при оплате за коммуналку должен составлять 1, 83 млн рублей, что составляет 26% и 35% соответственно. Отчёты о проведённых работах представлены в Фонд ЖКХ. Владимирская область получит почти 7 млн федеральных средств, которые перечислят жителям, поучаствовавшим в программе.«Общая стоимость составила – 23, 86 млн рублей, то есть собственникам указанной недвижимости возместят 29% затрат на капремонт», - сообщает пресс-служба обладминистрации.До конца года регион должен отчитаться ещё за три таких дома.«Жители ощущают реальный эффект, который выражается и в качестве условий проживания, и в экономии средств. На следующий год мы продолжим взаимодействие с госкорпорацией», – подчеркнул врио заместителя Губернатора Роман Годунин.Напомним, что участие в программе предполагает софинансирование собственников, но часть средств потом возвращается за счёт госбюджета.