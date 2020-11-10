Потоки посетителей разведены.

На днях в соцсетях появились снимки очереди в диспансере областной психиатрической больницы во Владимире. Коллективы трёх детских садов пришли в учреждение за справками. Всего – около 100 человек.Один из специалистов, которй должен был проводить осмотр посетителей, заболел и потоки воспитателей пересеклись.Известно, что из 2 500 сотрудников дошкольных учреждений, которые должны пройти освидетельствование, медсправки получили порядка 600 человек.В больнице пояснили, что после субботнего случая решено организовать три выездные бригады, которые будут проводить приём непосредственно в детских садах.