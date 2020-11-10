В эти выходные, в пятнадцатом туре первенства России по футболу прервалась рекордная победная серия владимирского Торпедо.

В эти выходные, в пятнадцатом туре первенства России по футболу прервалась рекордная победная серия владимирского Торпедо.Черно-белые в Москве уступили местной Родине. Причём хозяева остались в меньшинстве уже в самом начале встречи. Голкипер Родины выступил в роли последнего защитника и не успел к мячу- судья расценил нарушение, как фол последней надежды. И в конце первого тайма торпедовцы наконец смогли реализовать численное преимущество - шестнадцатилетний Кирилл Моисеев замкнул навес. Но на второй тайм наша команда вышла, вероятно, считая , что победа уже в кармане. За десять минут Торпедо пропустило трижды. Итоговый счет 3-1. Черно-белые побеждали на протяжении семи матчей подряд , а с учётом технических побед в двух отмененных по вине соперника, играх , победная серия Владимирской команды достигла девяти матчей. Таким образом, благодаря коронавирусу, побит советский рекорд: В 1969-ом году в чемпионате СССР владимирские торпедовцы одержали восемь побед к ряду.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер футбольного клуба "Торпедо" Владимир:- Робко действовали, когда команда осталась вдесятером. Надо было действовать быстрее, чуть смелее должен был ходить мяч. Но это , скорее всего,чисто психологически. Когда команда остается вдесятиром- в головах у ребят появляется то, что где-то можно чуть недобежать, чуть не прессингануть- нас, вроде больше. И на этом нас и поймали, в принципе.Футбольный клуб Муром так же уступил москвичам. Со счётом 3-1 муромляне проиграли столичной Казанке. Железнодорожники быстро вышли вперёд. При счёте два ноль гости смогли отквитать один мяч- отличился Денис Санталов, но на семьдесят девятой минуте столичный коллектив забил третий гол. 3-1 победа Казанки.