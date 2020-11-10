Рыба — незаменимый продукт осеннего рациона. Выбрать деликатесы можно на Владимирском центральном рынке.

Рыба — незаменимый продукт осеннего рациона. Выбрать деликатесы можно на Владимирском центральном рынке.Представлены ценные породы дальневосточных рыб - копченая, слабо-соленая и вяленая рыба. Нерка, чавыча, палтус и сёмга - они богаты белком, витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания хорошего здоровья. Жирная рыба - богатый источник витаминов A, D и E. А фосфор, железо и йод способствует росту и восстановлению тканей, это особенно важно для тех, кто следит за своим питанием.Организаторы подчеркивают, что перевозят рыбу без использования заморозки, чтобы сохранить все полезные микроэлементы.