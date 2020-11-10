Вместо двух- и трёхэтажек построят новую недвижимость.

Ранее мы , что в скором времени подрядчик приступит к сносу двух- и трёхэтажек на Горького, 60 «А» и на 1-Коллективном проезде. Дома с первого по пятый на 1-м Коллективном проезде уже равняют с землёй.Территория между управлением образования и Октябрьской налоговой инспекцией планируется под застройку. Вместо старых домов планируют возвести строения высотой 9 и 10 этажей.Сдать новостройки ООО «Ренова» планирует к декабрю 2023 года. Ранее «АиФ Владимир» сообщал, что здесь будет оборудована .