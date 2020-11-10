На месте двух и трехэтажных домов в ближайшие годы появятся многоэтажки.

Во Владимире началась перестройка территории между Горького и "Мегаторгом". На месте двух и трехэтажных домов в ближайшие годы появятся многоэтажки.Уже начался снос домов на 1-ом Коллективном проезде с 1-го по 5-ый дома. За ними в очереди постройка на улице Горького 60-а и близлежащие строения, сараи и гаражи. Согласно проекту, на месте старых домов 60-ых годов планируют возвести три новых - 9-ти-10-ти этажных. У каждого дома будет подземный паркинг, в одном из зданий - детский сад. Для подъезда к домам 1-й Коллективный проезд продлят до улицы Никитина. Кроме того, предусмотрено благоустройство сквера.