Речь идёт о махинациях с работой электрической сети в домах абонентов.

В «Энергосбыт Волга» поступают жалобы абонентов на аферистов, которые ходят по квартирам с требованием проверить напряжение. Замеры показывают превышение. По словам мошенников, это может привести к отключению электричества или возгоранию.Чтобы избежать пагубных последствий псевдоэлектрики предлагают купить и установить специальное оборудование, которое защитит от сбоев. Чаще всего они называют цену в 13 000 рублей.В ресурсоснабжающей организации предостерегают от сомнительных сделок.«Наши сотрудники не проводят поквартирных обходов и не предлагают услуги по установке каких-либо приборов под угрозой отключения электроэнергии. Рекомендуем отказываться от такого вида услуг», - сообщает пресс-служба «Энергосбыт Волга».В компании просят разъяснить информацию родным и близким, в особенности пожилого возраста, чтобы не поддавались на уговоры авантюристов.