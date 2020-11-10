Цель проекта - показать, что ребёнок с синдромом Дауна ничем не отличается от других детей.

Сегодня во Владимире в Музее природы состоится спецпоказ выставки "Сократим дистанцию". Цель проекта - показать, что ребёнок с синдромом Дауна ничем не отличается от других детей.Выставка продлится с 11-го ноября по 30-е января. На ней не будет ни одной постановочной фотографии - только живые эмоции. Каждая - из настоящей повседневной жизни детей . На них ребята читают книги, прыгают на батуте и занимаются другими "детскими" делами. В фотовыставке приняли участие около 25-ти детей. Проект - способ сказать людям, что синдром Дауна - это не страшно, не приговор. У Анастасии БочарОвой ребёнок с синдромом Дауна. Она, как и другие родители из организации "Сокращая дистанцию", знает, насколько важно рассказывать о детях, которым тоже необходимо дружить, получать внимание и заботу.Анастасия Бочарова, председатель ВРОО "Сокращая дистанцию":- Цель этой выставки - рассказать, что у нас в городе есть такие дети. Что есть семьи с такими детьми. Эти семьи живут полноценной жизнью, и дети тоже живут полноценной жизнью. Что у наших детей, также, как и у обычных детей, есть такие же потребности гулять, дружить, плавать, ходить в садик.