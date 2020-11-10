Мероприятие приурочено к Дню сотрудника внутренних дел.

Накануне Дня полиции во Владимирской области проходит традиционный конкурс рисунков под названием «Мои родители работают в полиции». Дети каждый год активно участвуют в мероприятии. В 2020 жюри пришлось выбирать лучших из более чем 60 творческих работ юных владимирцев.Ребята изображали служебные будни своих пап и мам, а также братьев и сестёр при помощи фломастеров, карандашей, кисточек.Победителями стали: 8-летний Фотеев Назар из Судогды, 9-летнаяя Волкова Веста из Гусь-Хрустального и 8-летний Тимур Рыжаков.Добавим, что к профессиональному празднику пресс-служба УМВД региона подготовила подробный рассказ об общественной жизни полицейских Владимирской области, с которым можно ознакомиться .И, какой же праздник без поздравлений.«Профессия полицейского одна из самых важных и нужных. Требования к ней никогда не зависели от времени. Высокая ответственность, честность и мужество, профессионализм и беззаветная преданность закону являются надежным гарантом в успешном решении задач по обеспечению правопорядка и безопасности в стране.Особые поздравления, дорогим ветеранам. На их примере нынешние сотрудники органов внутренних дел учатся безукоризненному выполнению своих служебных обязанностей. Желаю дальнейших успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и всего самого доброго Вам и Вашим близким», - поздравил коллег начальник УМВД России по Владимирской области, генерал-майор полиции В. П. Кукушкин.