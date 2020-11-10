Помимо всего, обнаружены бактерии рода Listeria monocytogenes.
Во Владимирской области обнаружили мясные полуфабрикаты с сальмонеллой, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. В целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» были направлены:
- блок сердца свиного, замороженный (производитель: ООО «Тамбовский бекон», Тамбовская область);
- полуфабрикаты из мяса птицы цыплят-бройлеров «Кожа шеи и грудки цыпленка-бройлера», замороженные (производитель: ООО «Продмит», Орловская область);
- рубленый полуфабрикат, категории Г, котлеты «Свиные»;
- рубленый полуфабрикат, категории Г, котлеты «Рубленые»;
- рубленый полуфабрикат из мяса птицы, котлеты «Детские».
Согласно протоколам лабораторных исследований в мясных полуфабрикатах были выявлены бактерии рода Salmonella, превышены показатели общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ), а в сырье, помимо всего, обнаружены бактерии рода Listeria monocytogenes, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Владимирской области были проинформированы производители некачественного сырья для недопущения дальнейших нарушений, а также Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям и Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия мер воздействия в рамках полномочий.
Кроме того, в текущем месяце в отношении производителя возбуждено административное производство по делу, ответственность за которое предусмотрена по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ. Выдано предписание для усиления входного контроля сырья, надзор за выполнением которого остается за Управлением.
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