Работы троих юных художников представят Владимирскую область в финале конкурса.
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации проходит уже ставший традиционным конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции», организуемый МВД России совместно с Общественным советом. Ребята из Владимирской области всегда активно принимают в нем участие. Этот год не стал исключением. На суд жюри было представлено более 60 красочных работ, созданных юными жителями региона.
Мальчишки и девчонки при помощи карандашей, красок и фломастеров изобразили своё видение служебных будней мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер, выполняющих задачи в различных подразделениях полиции. В каждый рисунок ребята вложили не просто свои старания, но и безграничную любовь к близким.
Жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета при УМВД России по Владимирской области, в дистанционном режиме выбрали самые лучшие рисунки. При выборе учитывался возраст авторов, сюжет и техника исполнения.
Итак, лучшими были признаны работы следующих авторов:
Фотеев Назар (8 лет, г. Судогда)
***
Волкова Веста (9 лет, г. Гусь-Хрустальный)
***
Рыжаков Тимур (8 лет, г. Муром)
Именно эти рисунки будут представлять Владимирскую область на финальном (общероссийском) этапе.
Посмотреть работы всех участников можно по этой ссылке.