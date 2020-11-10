Работы троих юных художников представят Владимирскую область в финале конкурса.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации проходит уже ставший традиционным конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции», организуемый МВД России совместно с Общественным советом. Ребята из Владимирской области всегда активно принимают в нем участие. Этот год не стал исключением. На суд жюри было представлено более 60 красочных работ, созданных юными жителями региона.Мальчишки и девчонки при помощи карандашей, красок и фломастеров изобразили своё видение служебных будней мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер, выполняющих задачи в различных подразделениях полиции. В каждый рисунок ребята вложили не просто свои старания, но и безграничную любовь к близким.Жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета при УМВД России по Владимирской области, в дистанционном режиме выбрали самые лучшие рисунки. При выборе учитывался возраст авторов, сюжет и техника исполнения.Итак, лучшими были признаны работы следующих авторов:Фотеев Назар (8 лет, г. Судогда)***Волкова Веста (9 лет, г. Гусь-Хрустальный)***Рыжаков Тимур (8 лет, г. Муром)Именно эти рисунки будут представлять Владимирскую область на финальном (общероссийском) этапе.Посмотреть работы всех участников можно по этой ссылке.