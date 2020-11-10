Своих коллег поздравил начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.
Сегодня по всей стране поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники органов внутренних дел. Этот день, как и любая праздничная дата, сопровождается подведением итогов. Но сухая статистика едва ли может отразить весь объем работы, который ежедневно выполняют правоохранители, находясь на службе или вне нее.
В течение всего 2020 года полицейские Владимирской области ответственно выполняли задачи по охране общественного порядка, защите прав и свобод жителей, задержанию преступников. Своих к
оллег поздравил
начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.
Профессия полицейского одна из самых важных и нужных. Требования к ней никогда не зависели от времени. Высокая ответственность, честность и мужество, профессионализм и беззаветная преданность закону являются надежным гарантом в успешном решении задач по обеспечению правопорядка и безопасности в стране.
Этот праздник объединяет всех нас чувством верности служебному долгу и присяге, готовностью с честью выполнять поставленные задачи, памятью о коллегах, отдавших свои жизни в борьбе с преступностью.
Особые поздравления, дорогим ветеранам. На их примере нынешние сотрудники органов внутренних дел учатся безукоризненному выполнению своих служебных обязанностей.
Желаю дальнейших успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и всего самого доброго Вам и Вашим близким.