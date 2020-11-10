Своих коллег поздравил начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.

Сегодня по всей стране поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники органов внутренних дел. Этот день, как и любая праздничная дата, сопровождается подведением итогов. Но сухая статистика едва ли может отразить весь объем работы, который ежедневно выполняют правоохранители, находясь на службе или вне нее.В течение всего 2020 года полицейские Владимирской области ответственно выполняли задачи по охране общественного порядка, защите прав и свобод жителей, задержанию преступников. Своих коллег поздравилначальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.Профессия полицейского одна из самых важных и нужных. Требования к ней никогда не зависели от времени. Высокая ответственность, честность и мужество, профессионализм и беззаветная преданность закону являются надежным гарантом в успешном решении задач по обеспечению правопорядка и безопасности в стране.Этот праздник объединяет всех нас чувством верности служебному долгу и присяге, готовностью с честью выполнять поставленные задачи, памятью о коллегах, отдавших свои жизни в борьбе с преступностью.Особые поздравления, дорогим ветеранам. На их примере нынешние сотрудники органов внутренних дел учатся безукоризненному выполнению своих служебных обязанностей.Желаю дальнейших успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и всего самого доброго Вам и Вашим близким.