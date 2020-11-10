В июле священники совершили крестный ход на территории Муромской больницы №2, где от ковида скончались два сотрудника учреждения.

Благочинный Вязниковского приходского округа, протоиерей Владимир Соловьев и протоиерей Сергий Арапов совершили крестный объезд благочиния с чудотворной иконой Божией Матери Казанская – Вязниковская. Об этом пишет официальная группа «Вконтакте» Муромской епархии.Во время объезда они прочли акафист Пресвятой Богородице и молились о прекращении пандемии коронавируса.Добавим, что в июле священники совершили крестный ход на территории Муромской больницы №2, где от ковида скончались два сотрудника учреждения.