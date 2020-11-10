Пес привел к участку местных жителей, в доме у которых впоследствии была обнаружена часть похищенного имущества.

В Собинском районе благодаря служебной собаке удалось раскрыть кражу из дома. Сообщается, что хозяйка некоторое время отсутствовала, а вернувшись, не обнаружила продуктов питания, алкоголя и некоторых предметов быта. Сумма причиненного ущерба составила около 30 000 рублей.Для поиска преступника была привлечена кинолог ЦКС УМВД России по Владимирской области Екатерина Моисеева со служебной собакой по кличке Юрмала. Собака встала на след и привела полицейских к участку местных жителей, в доме у которых впоследствии была обнаружена часть похищенного имущества. Злоумышленники увидев, что хозяйки нет дома, сняли окно, при помощи шуруповерта, и проникли внутрь, откуда и совершили кражу. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.(Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области)