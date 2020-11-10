Священники совершили молитвенные служения «о прекращении вредоносного поветрия». Они объехали с иконами и молитвами города, чтобы остановить распространение коронавируса.

Священники совершили молитвенные служения «о прекращении вредоносного поветрия». Они объехали с иконами и молитвами города, чтобы остановить распространение коронавируса.Информация об этомпоявиласьна странице Муромской епархии в социальной сети ВКонтакте. В ней говорится, что благочинный Вязниковского приходского округа, протоиерей Владимир Соловьев и протоиерей Сергий Арапов совершили крестный объезд благочиния с чудотворной иконой Божией Матери Казанская – Вязниковская.Во время объезда читался акафист Пресвятой Богородице, а также возносились молитвы о прекращении вредоносного поветрия. Напомним,во Владимирской области уже дважды совершали молебен в избавление от пандемии. 27 марта, благочинный города Коврова и района протоиерей Михаил вместе со священством в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С борта вертолета благочинный призывал Божие благословение на жителей города.(Фото: Муромская епархия)