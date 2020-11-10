Во Владимирской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили сальмонеллу в мясных полуфабрикатах. Пробы продукции и сырья взяли у производителей из Рязанской, Тамбовской, Орловской и

Во Владимирской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили сальмонеллу в мясных полуфабрикатах. Пробы продукции и сырья взяли у производителей из Рязанской, Тамбовской, Орловской и Курской областей. Сальмонеллу нашли сразу в нескольких видах продукции: свином сердце, котлетах «Рубленные», «Свиные» и «Детские». Как сообщают в региональном Россельхознадзоре, помимо сальмонеллы в продукции нашли также повышенные показатели общей бактериальной обсемененности, а