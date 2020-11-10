89-летняя ветеран войны Нина Ильинична Симдянкина из Александровского района обратилась к Президенту с просьбой провести газ в деревню Иваново-Соболево. А чем сейчас отапливаются люди и почему деревня до сих пор не газифицирована?

89-летняя ветеран войны Нина Ильинична Симдянкина из Александровского района обратилась к Президенту с просьбой провести газ в деревню Иваново-Соболево . А чем сейчас отапливаются люди и почему деревня до сих пор не газифицирована?- Все обещают газ, газ! И до сих пор газуем!Прошло почти 10 месяцев как съёмочная группа ГТРК "Владимир" была у ветерана Великой Отечественной Нина Ильиничны Гераниной. А долгожданного природного газа в деревне Иваново-Соболево так и не дождались. 65-летняя дочь Нины Ильиничны переживает за маму, когда уезжает с мужем на работу. Топят -то дровами. Маме скоро 90. Передвигается только с палочкой.Людмила Чурикова, дочь ветерана Великой Отечественной войны:Она участник войны, она ветеран тыла, она инвалид 2 группы. Мы работаем, мы уезжаем на работу сами переживаем! Не вылетит ли там полено, беспокоимся . Приходится отрываться. А работаем почему потому что у мужа пенсия 7200, а у меня 9 тысяч!Людмила Чурикова беспокоится не только за себя, но и за всех жителей Иваново-Соболево. Она - староста деревни. Без газа более 80 домов. Это и пожилые, и молодые семьи. Из 82 населенных пунктов Андреевского поселения газифицированы всего 11. Некоторые, не дождавшись помощи, решают этот вопрос за свой счёт. Сейчас это около полумиллиона рублей. Но большинство жителей в Иваново-Соболево говорят, что даже за половину стоимости не смогут себе этого позволить.Владимир Игонькин, житель деревни:- Это нереально. С нашим достатком небольшим ниже среднего это нереально. Это не потянуть. //Средняя зарплата 25 тысяч по городу Александрову.Обогреваться электричеством дорого, да и дрова сейчас ненамного дешевле. В год уходит около 40 тысяч рублей. Да уже и не под силу их колоть, говорит 82-летний бывший военный Игорь Матвеев. Вынужденный переселенец из Узбекистана.- Я никогда не думал , что мне придется так жить. Постоянно с дровами возиться и так далее , неудобства в доме. И сажа и пыль.Каждый год деревню обещают включить в план газификации. Но сроки все время отодвигаются. Вот ответ, который Вести получили из компании "Газпром межрегионгаз Владимир":Разработана Программа развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021-2025 годы. В ней предусмотрено проектирование и строительство межпоселковых газопроводов во Владимирской области. Особое внимание в Программе уделено газификации Александровского района, как граничащего с Московской областью. В частности, предполагается за счет средств ПАО «Газпром» выполнить проектирование и строительство межпоселковых газопроводов, благодаря которым будет газифицирован 31 населенный пункт. Кроме того, возможность газификации получат еще порядка 5-ти населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от межпоселковых газопроводов, за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир», в том числе д. Иваново-Соболево в период 2022-2023 гг.))Возможность включения в программу финансирования есть. Но все зависит от инициативы местных властей, района и области.Нина Ильинична верит, настанет и ее улице праздник.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести Владимир.