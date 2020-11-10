Для посещения общепита. А также режим его работы продлят до часу ночи.

Для посещения общепита. А также режим его работы продлят до часу ночи.Об этом рассказал первый вице-губернатор Александр Ремига во время он-лайн трансляции в соцсетях его встречи с рестораторами.Владельцам общепита придется зарегистрироваться и получить код. А сотрудникам и гостям - отмечаться в системе. То есть вводить по коду номер своего телефона. И таким образом, получить оповещение о регистрации на территории данного заведения.И если окажется, что там же побывал заболевший, то челоаек получит сообщение: „При посещении такой-то организации, - тогда-то, вы могли контактировать с посетителем с подтвержденным COVID-19. Постарайтесь ограничить контакты. При ухудшении самочувствия вызовите врача“.Он также пояснил, что с 13 ноября рестораны при 50- процентной посадке смогут работать до 1 часа ночи. А придорожные кафе вне населенных пунктов - и вовсе без круглые сутки.Напомним, что ранее рестораны и кафе имели право работать только до 23.00.