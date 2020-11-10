На территории Владимирской области за сутки 10 ноября лабораторно подтверждено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 19 во Владимире,-13 в Муромском районе,-12 в Гусь-Хрустальном районе,- 10 в Ковровском районе,- 8 в Юрьев-Польском районе,- 8 в Александровском районе,- 7 в Петушинском районе,- 6 в Кольчугинском районе,- 6 в Радужном,- 6 в Гороховецком районе,- 5 в Камешковском районе,- 4 в Суздальском районе,- 4 в Вязниковском районе,- 3 в Селивановском районе,- 2 в Собинском районе,- 1 в Меленковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 680 случаев заболевания- 1942 во Владимире,- 1533 в Гусь-Хрустальном районе,- 1223 в о. Муром,- 869 в Петушинском районе,- 886 в Ковровском районе,- 798 в Александровском районе,- 522 в Вязниковском районе,- 439 в Собинском районе,- 457 в Юрьев-Польском районе,- 357 в Кольчугинском районе,- 269 в Суздальском районе,- 256 в Меленковском районе,- 239 в Селивановском районе,- 235 в Гороховецком районе,- 196 в Судогодском районе,- 179 в Камешковском районе,- 159 в Киржачском районе,- 121 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.