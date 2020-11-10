На территории Владимирской области за сутки 10 ноября лабораторно подтверждено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (19 сл. в г. Владимире, 13 сл. в Муромском, 12 сл. в Гусь-Хрустальном, 10 сл. в Ковровском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в г. Радужный, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 680 случаев заболевания (1942 сл. в г. Владимире, 1533 сл. в Гусь-Хрустальном, 1223 сл. о. Муром, 869 сл. в Петушинском, 886 сл. в Ковровском, 798 сл. в Александровском, 522 сл. в Вязниковском, 439 сл. в Собинском, 457 сл. в Юрьев-Польском, 357 сл. в Кольчугинском, 269 сл. в Суздальском, 256 сл. в Меленковском, 239 сл. в Селивановском, 235 сл. в Гороховецком, 196 сл. в Судогодском, 179 сл. в Камешковском, 159 сл. в Киржачском, 121 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.