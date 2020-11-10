Сегодня на 29 километре трассы М7 Волга по направлению на Нижний Новгород в первой половине дня, произошло смертельное ДТП. Которое стало причиной большой пробки.

Сегодняна 29 километре трассы М7 Волга по направлению на Нижний Новгород в первой половине дня, произошло смертельное ДТП. Которое стало причиной большой пробки.Столкнулись два грузовика, водитель одной из машин от полученных травм скончался на месте. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии, по предварительным данным погибший не учёл дистанцию, сообщает региональная пресс-служба УМВД.И по последним данным Владимирская область заняла 3 место в России по числу ДТП с пострадавшими, сообщает РИА "Новости". Впереди в рейтинге МВД только республики Тыва и Алтай. В общей сложности с января по сентябрь во Владимирской области произошло 315 аварий с пострадавшими на 100 тысяч населения.(Фото:Подслушано Автомобилистов | Владимир)