Принятые президентом России Владимиром Путиным решения позволят прекратить кровопролитие в Карабахе и сохранить жизни людей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Принятые президентом России Владимиром Путиным решения позволят прекратить кровопролитие в Карабахе и сохранить жизни людей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня ночью Президентом Владимиром Владимировичем Путиным принято важное решение. Совместно с главами Армении и Азербайджана им подписано заявление о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта и развертывании миротворческого контингента Российской Федерации", – сказал председатель нижней палаты.Принятые решения позволят прекратить кровопролитие, сохранить жизни людей и восстановить мир в приграничных с Россией территориях, убежден спикер."Нашим военнослужащим-миротворцам предстоит сложная миссия – обеспечение мира в регионе", – сказал Володин.Россия, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 10 ноября. В Нагорный Карабах вводятся подразделения российских миротворцев. Обеспечивать режим прекращения огня будут почти две тысячи солдат.Российские военнослужащие будут размещены на линии фронта и обеспечат безопасность гуманитарного Лачинского коридора. Он соединяет Армению со Степанакертом – столицей Нагорного Карабаха. Беженцы смогут вернуться на родину.Президент Владимир Путин выразил надежду, что этот документ не только остановит войну в регионе, но и долгие годы будет поддерживать мир между Азербайджаном и Арменией в целом.