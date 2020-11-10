В Законодательном собрании создана рабочая группа по решению проблемы бездомных собак. Этот вопрос и раньше не был легким, но с вступлением в силу федерального закона «Об ответственном обращении с животными» ситуация усугубилась.
В
Законодательном собрании
создана рабочая группа по решению проблемы бездомных собак.
Этот вопрос и
раньше не был легким, но с вступлением в силу федерального закона «Об ответственном обращении с животными» ситуация
усугубилась. По словам главы Гусь-Хрустального, если в прошлом году животных отлавливали и стерилизовали , то в этом - работа встала. Существующие приюты не соответствуют требованиям законодательства.
Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустальный:
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В этом году с изменением законодательства и введением поправки о том, что животные должны содержаться строго в приюте, таких приютов на территории области нет и на
торги никто не ходит. Мы уже три раза проводили процедуры, никто не заявляется на торги.
Обязанности
строить приюты нет ни у области, ни у территорий, у обеих сторон есть лишь такое право.
Но договариваться нужно. Департамент ветеринарии предложил
за счет регионального бюджета
закупать
модульные конструкции для приютов, а муниципалитетам
выделять
земельных участков. Но и в этом случаев возникает вопрос - за чей счет содержать приюты. Рабочая группа рассмотрела еще несколько проблемных тем. В частности, судьба
животного в приюте. Сколько стоит его содержание? По мнению
депутатов ЗС , расценки в расчетной формуле сильно занижены. Кстати , еще и поэтому желающих
работать с безнадзорными животными мало.
- Мы считаем, что цены надо пересмотреть в сторону увеличения, соответственно вырастет и общая сумма субвенции. Это нужно сделать уже при принятии бюджета следующего года. Параллельно мы обращаемся к муниципальным властям с просьбой продумать вопрос о выделении земли под приюты. Это непросто, в частности из-за жестких санитарных требований. Кроме того, придется договариваться с населением, искать варианты, приемлемые для всех. Пока вопросов больше чем ответов. Впереди еще много работы, - подвел промежуточные итоги председатель рабочей группы вице-спикер Законодательного Собрания Дмитрий Рожков.