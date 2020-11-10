В Законодательном собрании создана рабочая группа по решению проблемы бездомных собак. Этот вопрос и раньше не был легким, но с вступлением в силу федерального закона «Об ответственном обращении с животными» ситуация усугубилась.

Законодательном собраниисоздана рабочая группа по решению проблемы бездомных собак.Этот вопрос ираньше не был легким, но с вступлением в силу федерального закона «Об ответственном обращении с животными» ситуацияусугубилась. По словам главы Гусь-Хрустального, если в прошлом году животных отлавливали и стерилизовали , то в этом - работа встала. Существующие приюты не соответствуют требованиям законодательства.Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустальный:В этом году с изменением законодательства и введением поправки о том, что животные должны содержаться строго в приюте, таких приютов на территории области нет и наторги никто не ходит. Мы уже три раза проводили процедуры, никто не заявляется на торги.Обязанностистроить приюты нет ни у области, ни у территорий, у обеих сторон есть лишь такое право.Но договариваться нужно. Департамент ветеринарии предложилза счет регионального бюджетазакупатьмодульные конструкции для приютов, а муниципалитетамвыделятьземельных участков. Но и в этом случаев возникает вопрос - за чей счет содержать приюты. Рабочая группа рассмотрела еще несколько проблемных тем. В частности, судьбаживотного в приюте. Сколько стоит его содержание? По мнениюдепутатов ЗС , расценки в расчетной формуле сильно занижены. Кстати , еще и поэтому желающихработать с безнадзорными животными мало.- Мы считаем, что цены надо пересмотреть в сторону увеличения, соответственно вырастет и общая сумма субвенции. Это нужно сделать уже при принятии бюджета следующего года. Параллельно мы обращаемся к муниципальным властям с просьбой продумать вопрос о выделении земли под приюты. Это непросто, в частности из-за жестких санитарных требований. Кроме того, придется договариваться с населением, искать варианты, приемлемые для всех. Пока вопросов больше чем ответов. Впереди еще много работы, - подвел промежуточные итоги председатель рабочей группы вице-спикер Законодательного Собрания Дмитрий Рожков.