10.11.2020

2020-11-10 12:40:41

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (42(9739) от 10 ноября 2020 года).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Ваша служба была и остаётся нужной людям, она опасна, трудна, но очень важна для каждого из нас. Читайте на странице 2.



ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ЗАКОН!

Накануне Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ, его заместитель генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ, а также председатель Совета ветеранов главка столичной полиции генерал-майор милиции Василий КУПЦОВ и настоятель храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН возложили цветы к мемориалам, находящимся за оградой храма и на территории Петровки, 38. Читайте на странице 2.



ПО ВОПРОСАМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета руководителей территориальных органов МВД России в Центральном федеральном округе. Читайте на странице 3.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 30 октября 2020 года назначены. Читайте на странице 3.



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

10 ноября — ежегодно отмечаемый профессиональный праздник правоохранителей, который официально учреждён более полувека назад. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года, 10 ноября было объявлено Днём советской милиции. Читайте на странице 3.



ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел начальник Отдела МВД России по району Выхино-Жулебино майор полиции Михаил ХОБОТОВ рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» о работе возглавляемого подразделения. Продолжение на странице 4.



НАСЛЕДСТВО РУБОП

15 ноября исполняется 32-я годовщина со дня образования знаменитых региональных управлений по борьбе с организованной преступностью (РУБОП). Начало им было положено приказом МВД СССР от 15 ноября 1988 года № 0014 «О создании Управления по борьбе с организованной преступностью». Читайте на странице 5.



«МОСКВА ПОД БАНДИТОВ НЕ ЛЕГЛА»

С гордостью вспоминает свою службу в РУБОП подполковник милиции Владимир КОРОВАТЫХ. Продолжение на странице 5.



ДЕТИ ВСЕГДА ЖДУТ ЧУДЕС!

Семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, посмотрели представление «И100рия», которое им показал творческий коллектив Большого Московского государственного цирка. Читайте на страницах 6-7.



«В НУЖНЫЙ МОМЕНТ МЫ БУДЕМ ГОТОВЫ»

Полиция будущего… Какова она? Каким будет её лицо? Где сейчас можно увидеть тех, кто вскоре встанет в ряды столичного правоохранительного корпуса? Читайте на страницах 8-9.



НАДЁЖНЫЕ ЗВЕРИНЫЕ ИНСТИНКТЫ

Лучшим подразделением из состава кинологических служб главка в минувшем году стал Центр кинологической службы УВД по Западному административному округу. Читайте на странице 10.



КОРРУПЦИЯ — ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗ В ЭКОНОМИКЕ

Оценку современной антикоррупционной политики дал корреспонденту газеты «Петровка, 38» председатель правления сразу двух авторитетных общественных организаций — Московского антикоррупционного комитета и Национального комитета общественного контроля России, доктор юридических наук, профессор ЧОУ ВО «Международный юридический институт», член общественных советов прокуратуры города Москвы, Московской транспортной прокуратуры, УФССП РФ по г. Москве полковник милиции Мансур ЮСУПОВ. Читайте на странице 11.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

По итогам минувшего года лучшим инструктором по профессиональной подготовке стал начальник цикла — преподаватель по боевой подготовке ЦПП ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Василий ФЁДОРОВ. Продолжение на странице 12.



ФИНАЛИСТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

В конце октября в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве был проведён отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Читайте на странице 12.



ПО ХАРАКТЕРУ РЕШИТЕЛЬНЫЙ

Комиссар милиции 3-го ранга Анатолий Иванович Волков был назначен руководителем столичной милиции в апреле 1965-го. Читайте на странице 13.



«И ГУЛЯЛИ ПО ЛУЖАМ ПОСЛЕ ДОЖДЯ...»

В своей жизни заведующая отделом социального развития Московской городской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Наталья ЗАЙЦЕВА Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «Медико-санитарной части Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве» открыла дважды… Продолжение на странице 14.



ХОРОШИЕ ЛЮДИ ВКУСНО СМЕЮТСЯ

«Нужно не бояться быть естественным. Когда вы не боитесь быть смешным или нелепым, тогда это находит отклик у зрителя», — отмечает народный артист РСФСР Владимир ВИНОКУР. В преддверии праздника состоялась беседа корреспондента газеты «Петровка, 38» с мастером отечественной эстрады. Читайте на странице 15.



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