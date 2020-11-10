Злоумышленник проник в квартиру, когда проживающая в ней девушка спала.

В начале ноября в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение от 23-летней местной жительницы, сообщившей, что неизвестный в ночное время проник в ее квартиру и похитил ноутбук. Сумма причиненного ущерба составила 23 000 рублей.Полицейские, выехавшие на место преступления установили, что неизвестный проник в квартиру через входную дверь, при этом следов взлома обнаружено не было. Потерпевшая пояснила, что спала, когда в квартиру кто-то вошел. Предположив, что это её сожитель, потерпевшая назвала его по имени, но мужчина не отозвался и спешно покинул квартиру, после чего потерпевшая обнаружила пропажу имущества.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали предполагаемого подозреваемого, 31-летнего местного жителя.Фигурант пояснил, что несколькими днями ранее, находясь в компании, похитил ключи у одного из своих знакомых, а спустя несколько дней, достоверно зная, что приятеля нет дома, решил воспользоваться ситуацией и проник в квартиру.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев – Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.