Вину она признала, в содеянном раскаялась.

Днём 23 октября супруги выпивали. В ходе застолья жена стала «пилить» благоверного на тему его трудоустройства. Началась ссора.Женщина взяла крестовую отвёртку и дважды ударила своего 38-летнего избранника - два раза в спину, один в голову.Потерпевший выбежал на улицу и стал просить помощи. Неравнодушные прохожие вызвали полицию и скорую помощь.В это время супруга стёрла кровавые следы и выбросила отвёртку в окно, но это ей не помогло.В отношении 37-летней жительницы Александрова возбуждено уголовное дело на статье «покушение на убийство». Вину она признала, в содеянном раскаялась.