Житель Горно-Алтайска едва не убил свою бывшую жену, когда та возвращалась домой из детского сада, куда она отвела ребёнка. 31-летний мужчина уговаривал женщину вернуться к нему, но получив ..

Житель Горно-Алтайска едва не убил свою бывшую жену, когда та возвращалась домой из детского сада, куда она отвела ребёнка. 31-летний мужчина уговаривал женщину вернуться к нему, но получив отказ вышел из себя.Как рассказал очевидец, сначала он ударил её рукой, а затем взял топор и начал наносить пострадавшей удары острой и тупой частью инструмента. Затем он успокоился и попросил местную жительницу вызвать скорую помощь, после чего скрылся. Женщина была госпитализирована с множеством травм. Преступника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "".