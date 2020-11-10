Вину признала, в содеянном раскаялась.

Днём 23 октября супруги выпивали. Мирное застолье перешло в ссору, когда жена начала «пилить» безработного мужа. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета области.Взяв крестовую отвёртку, она дважды ударила благоверного в спину и один раз в голову. Потерпевший выбежал на улицу и стал просить помощи. Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. В это время кровожадная супруга «заметала следы». Она затёрла кровь и выбросила отвёртку в окно. Однако эти манипуляции ей не помогли.В отношении 37-летней жительницы Александровского района возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Расследование продолжается.