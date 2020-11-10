На Горном Алтае в старой кузнице российский журналист мечтает создать Арт-резиденцию. И поддержать идею может каждый.

Где оно, лучшее место на земле? Наш земляк и коллега Александр Лукьянов уверен: он его уже нашёл. На Горном Алтае в старой кузнице российский журналист мечтает создать Арт-резиденцию. И поддержать идею может каждый. О своем проекте Александр Лукьянов рассказал нашей программе , в которой, кстати , началась его журналистская деятельность.Каждый сам кузнец своего счастья, решил репортёр Александр Лукьянов- уроженец Владимира- и отправился на поиски лучшего места на земле. Начать эту "экспедицию" заставил непростой "ковидный"год. Время, когда люди научились ценить настоящее. Едва разрешили полёты, Саша уже- на Горном Алтае. Поехал в отпуск. Поиски увенчались успехом. Он нашёл его- место, заряжающее на жизнь.Александр Лукьянов, специальный корреспондент телеканала "Россия-24", автор проекта "Арт-резиденция "Кузница":- Заглянул через google-карты сверху. Увидел, где самая зелёная местность. потом обратил внимание на долину Уймонскую, окружённую горами и там гора Белуха, место силы. Там прекрасное туристическое место. Там даже воздух другой.Александр Лукьянов- известный российский журналист. Был в команде владимирских "Вестей", ныне специальный корреспондент телеканала "Россия-24". Исколесил всю страну. А вот дом мечты обнаружил здесь, в маленьком алтайском посёлке Полеводка Усть-Коксы. В долине реки Катунь. Месте, где неповторимый воздух, мед из белого клевера и вода изумрудного цвета. Здесь Саша выкупил старую кузницу. Высокое здание с необычной архитектурой. По одной из версий, это могла быть и церковь. Тем более, что именно сюда перебирались когда-то старообрядцы. Своим открытием Александр Лукьянов решил поделиться с друзьями, единомышленниками, коллегами, людьми всех творческих профессий. Всех желающих Александр Лукьянов приглашает к совместному восстановлению старинной кузницы. Её он хочет превратить в Арт-резиденцию, которая станет центром притяжения для людей из разных регионов.Александр Лукьянов, специальный корреспондент телеканала "Россия-24", автор проекта "Арт-резиденция "Кузница":- Если всем миром строить, возникает какое-то сообщество людей, объединённых одной целью и это становится в 10, в стократ интереснее. Они могут делиться своими идеями, и эти идеи могут воплотиться здесь. То есть это не моё творчество, а сотворчество.В числе первых идею Александра поддержал художник Дмитрий Реган, также уроженец Владимира. Вместе с друзьями Дмитрий создал визуальный образ будущей Арт-резиденции, куда можно будет приезжать за вдохновением. Кстати, именно в этих местах творил Николай Рерих. Музей его имени- в 15 километрах от Полеводки.Дмитрий Реган, художник, резидент проекта "Арт-резиденция "Кузница":- Создали несколько картин, где люди сидят у каминов, какие-то люди отправляются в трекинговые маршруты, где пасутся кони, где смеркается и от очага идёт тёплый свет костра. И это всё, возможно в этой Арт-резиденции. Это место предназначено для того, чтобы собирались свободные люди, творческие.Оценить и поддержать проект Александра можно на краудфандинговой платформе planeta.ru. Саша уверен, если "собраться всем вместе", уже к весне можно нанять местную бригаду. Кузница станет уютным домом, а не каменным остовом. Арт-резиденция обретёт крышу, окна, начнется и восстановление вековых стен.Александр Лукьянов, специальный корреспондент телеканала "Россия-24", автор проекта "Арт-резиденция "Кузница":- В качестве вознаграждения каждый сможет приехать в этот дом и отдохнуть, и вдохновиться, как и я там тысячекратный заряд получил на смелые проекты. Вдохновиться на жизнь, потворить. Сделаем там и мастерскую.Зрители "России-24" знают и любят документальные фильмы и репортажи Александра Лукьянова. Саша же личным примером доказывает: он- не только мастер слова. В деревне Каравай Калужской области своими руками возводит экспериментальный дом. Так называемый дом-шалаш. Стройку он называет "тренировкой" перед проектом глобальным- созданием Арт-кузницы. Ближайшая же поездка в Горный Алтай, место силы, которое репортёр хочет открыть каждому- в новогодние праздники.Мария Платанюк "Вести-Владимир".