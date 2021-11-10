Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Владимирское...

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Владимирское региональное УМВД появилось в 1944 году.Традиционно в день полиции чествуют лучших представителей профессии и вспоминают тех, кто отдал свои жизни при выполнении служебного долга. С 2017 года в календаре есть отдельная дата для этого - 8 ноября. На памятном мемориале в здании ведомства выбиты имена 53-х сотрудников, погибших в разные годы.День милиции в СССР был учреждён в 1962 году, и с тех пор его отмечают каждый год, причём дата остаётся неизменной. Именно в этот день, 10 ноября, в 1917 году, почти сразу после Октябрьской революции, было подписано постановление о создании рабочей милиции. В 2011 году в связи с переименованием милиции в полицию праздник получил название День сотрудника органов внутренних дел.Поздравляем сотрудников всех подразделений полиции, которые призваны охранять закон и бороться с преступностью в нашем обществе.