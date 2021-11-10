По состоянию на 10 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 10 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 87,2 процента из них занято (2019), свободны 296 коек.53055 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 51 человек.Напомним, что 10 ноября выявлено 327 новых случаев заболевания, всего за время пандемии заболели 66039 человек.За период наблюдения в области отмечено 2304 летальных случая, в том числе за сутки от ковида скончались 5 человек.