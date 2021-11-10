На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 ноября лабораторно подтверждено 327...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 ноября лабораторно подтверждено 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.75 - во Владимире40 - в Муромском районе39 - в Ковровском районе36 - в Гусь-Хрустальном районе15 - в Вязниковском районе15 - в Петушинском районе13 - в Александровском районе13 - в Юрьев-Польском районе12 - в Суздальском районе12 - в Киржачском районе12 - в Собинском районе10 - в Кольчугинском районе10 - в Гороховецком районе8 - в Меленковском районе8 - в Камешковском районе6 - в Селивановском районе2 - в Радужном1 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 66 039 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).