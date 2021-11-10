Эксклюзив Сегодня в регионе зафиксирован очередной абсолютный максимум суточной заболеваемости...

ЭксклюзивСегодня в регионе зафиксирован очередной абсолютный максимум суточной заболеваемости коронавирусом. Сразу 327 человек получили положительные тесты. А это значит, что нагрузка на медиков все увеличивается.Накануне врио губернатора Александр Авдеев встретился со студентами-медиками Владимирского, Александровского, Муромского и Ковровского колледжей. Сегодня в них учатся около двух тысяч человек. И в скором времени они должны пополнить ряды тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Но уже сейчас многие из них совмещают учёбу с практикой или волонтёрской помощью. Авдееев рассказал о региональных программах поддержки молодых медиков и о планах финансово поощрить волонтёров .Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Вас, как людей, которых в общем оторвали от учебного процесса намерены поддержать. Есть выплаты, которые мы предусматриваем до 10 тысяч рублей в месяц для тех, кто участвует в волонтёрском движении. Поэтому мы постараемся всех материально поддержать.