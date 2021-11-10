Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину для обсуждения миграционного кризиса.

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину для обсуждения миграционного кризиса.Внимание всей Европы оказалось приковано к происходящему на границе между Белоруссией и Польшей. Там на нейтральной полосе скопилось множество беженцев из ближневосточного региона, которые пытаются прорваться в Евросоюз, чтобы в дальнейшем попытаться претендовать на убежище в Германии.По желанию немецкой стороны сложившуюся непростую ситуацию во время телефонных переговоров обсудили Ангела Меркель и Владимир Путин. "Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса", – говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.Владимир Путин выступил с предложением, чтобы европейские политики, которых беспокоит происходящее на белорусско-польской границе, наладили бы прямой контакт с белорусским руководством. Тем не менее, президент России и канцлер Германии договорились продолжить разговор на эту тему.Напомним, миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза возник после того, как большое количество беженцев из стран Ближнего Востока попытались силой прорваться на территорию Польши. Сообщается, что попасть на нейтральную территорию им помогли белорусские силовики. Это послужило основанием для многих экспертов обвинить в создании этой ситуации Александра Лукашенко.