Теперь инициативу обсудят в обкоме политического объединения и примут коллегиальное решение.

Лидер владимирских коммунистов Антон Сидорко предложил Максиму Шевченко сдать мандат депутата Законодательного собрания Владимирской области. Руководитель фракции КПРФ просит коллегу уступить место другому списочнику.По мнению Антона Сидорко, пути компартии и нового лидера «Российской партии свободы и справедливости» разошлись. Последней каплей стала конкуренция с коммунистами на выборах в Госдуму, поэтому Максиму Леонидовичу предложено отказаться от депутатского кресла.Перед этим главный коммунист 33-го региона упомянул, что вместе коалиция КПРФ и беспартийных парламентариев сделала немало полезных дел для жителей. В целом тон послания выглядел весьма дипломатично.Теперь инициативу обсудят в обкоме политического объединения и примут коллегиальное решение.