Ежегодный отчёт о выполнении всех пунктов будет предоставляться до 10 декабря.

Александр Авдеев утвердил расширенный План по противодействию коррупции во Владимирской области. Он рассчитан до 2024 года. В документ вошли мероприятия, предусмотренные нацпланом, который подписан президентом страны.В Белом доме отметили, что в региональный план добавлены мероприятия по повышению эффективности от мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также по усилению противодействия коррупции в сфере госзакупок.Полный текст на сайте департамента безопасности.Ежегодный отчёт о выполнении всех пунктов будет предоставляться до 10 декабря.