Владимир Киселев и Александр Авдеев с рабочим визитом в Коврове. Цель – из первых уст узнать о проблемах города и потенциале его развития. Первые лица области традиционно обратили внимание

Владимир Киселев и Александр Авдеев с рабочим визитом в Коврове. Цель – из первых уст узнать о проблемах города и потенциале его развития. Первые лица области традиционно обратили внимание на пока еще неотремонтированные дороги. Жители микрорайона «Заречная слободка» пожаловались на фактическое отсутствие хоть сколько-нибудь приличного дорожного полотна. В этом году проблема должна решиться. Финансирование дорожной