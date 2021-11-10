10 ноября православные верующие чтят память святой мученицы Параскевы Пятницы.

10 ноября православные верующие чтят память святой мученицы Параскевы Пятницы.Праскева, чье имя переводится как пятница, считается одной из самых почитаемых святых на Руси. В народе ее называют покровительницей женщин. У Праскевы просят здоровья детям и удачного брака.ИСТОРИЯСвятая Параскева родилась в 3 веке в Малой Азии в семье праведников. Родители девушки всегда предавали огромное значение пятницу, дню распятия Христа. Именно поэтому родители назвали дочь Параскевой.Посе смерти родителей Параскева раздала свое наследство и стала пропагандировать христианство. Она посвятила свою жизнь Богу и многих привела к вере.В 300 году в город Иконию, где родилась и жила Параскева, пришел во­е­на­чаль­ник им­пе­ра­то­ра Дио­кле­ти­а­на. Он намеревался искоренить всех христиан. Параскева попала в руки злодея за отказ отречься о веры.После пыток ее бросили умирать, но произошло чудо, и Параскева исцелилась. Несмотря на это, люди не уверовали, и девушку все же казнили.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДАВ День Параскевы Пятницы нельзя заниматься женскими делами. Это касается шитья, вязания, стирки и так далее.Женщины не расчесывали волосы и не мылись в этот день. Мужчинам запрещено было брать в руки железо, так как Параскеву пытали именно металлическими прутьями.В этот православный праздник нельзя ссориться и нарушать христианские заповеди. Нельзя плести интриги и отказывать в помощи.Если 10 ноября выпадает на среду, надо соблюдать пост.