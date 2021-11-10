Жители одного из микрорайонов города Вязники остались без Дома культуры. Сейчас в здании...

Жители одного из микрорайонов города Вязники остались без Дома культуры. Сейчас в здании функционирует только одно помещение и библиотека. Подробнее о судьбе нововязниковского ДК Константин Миронов.Местные жители рассказывают, что последнее массовое мероприятие, прошедшее в их Доме культуры - это сентябрьские выборы. Ранее местное ДК было центром всеобщего притяжения. В клубе занимались более ста детей. Бывший глава поселка Нововязники (теперь это часть райцентра) говорит, что раньше на ремонт учреждения регулярно выделялись деньги. Но сейчас здание пришло в негодность, а одну половину вообще закрыли как потенциально аварийную.Алексей Кавезин, местный житель:- Приняли решение, что правую половину можно безболезненно демонтировать, а левую оставить. Потому что наш поселок, наш микрорайон самый крупный. Сейчас у нас проживает восемь тысяч населения. Куда пойти детям? Куда пойти пенсионерам? Потому что библиотека тоже находится в здании нашего Дома культуры.Самое плохое, считают жители, что дети, не имея теперь другого досуга, проводят свое время на руинах фабрики, которые находятся по соседству.В Великую Отечественную в здании клуба располагалась школа пилотов. В память об этом даже установлена мемориальная доска. Люди говорят, что в 2019 году на ремонт здания зарезервировали 4 миллиона рублей, но деньги, в итоге, так и не пришли.Нина Самсонова, местная жительница:- На заседании Законодательного собрания депутаты распределили около 25 миллионов рублей на нужды просвещения. Прежде всего, деньги пойдут на ремонт учреждений культуры, почти половину суммы - 102 миллиона рублей потратили на ремонт 14 муниципальных ДК в 8 районах области. О нашем Доме культуры никакой речи нет. Куда деньги делись? Выделялись деньги! Нельзя наше здание закрывать!Заведующая Домом культуры сообщила, что ничего не знает о состоянии здания. Часть помещений закрыта из-за нарушений противопожарной безопасности, а массовые мероприятия не проводятся из-за пандемии. Какая судьба ожидает здание, заведующая также не смогла пояснить.Лилия Лавренкова, заведующая Домом культуры:- У нас все массовые мероприятия проходят в режиме онлайн. У нас есть страница ВКонтакте. Там и викторины, и поздравления, ну, различные массовые мероприятия. Всю информацию мы выкладываем только ВКонтакте. Кружки в настоящее время не работают. Был объявлен в сентябре набор в кружки, но дети почему-то не идут.Как заявляет начальник районного управления культуры и молодежной политики Галина Бирёва, выделенные на ДК деньги были перенаправлены на ремонт зала вязниковского Дома Культуры. На ремонт старого ДК средств просто не хватило. Но, по словам чиновницы, отчаиваться местным жителям не стоит. В скором времени там появится новый культурный центр.Галина Бирева, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Вязниковского района:- В 2023 году у нас будет построен, выделено 180 миллионов на строительство ЦКР - Центра Культурного Развития. У нас будет построен в районе Толмачево, что рядом с Нововязниками, новый Дом культуры в шаговой доступности, будет новый центр культуры для жителей. Поэтому в Нововязниках мы сегодня не будем строить новый Дом культуры, у нас просто на это нет денег, средств и возможностей.О судьбе старого ДК в администрации пока ничего сказать не могут. Фактически его никто не закрывал, но заработает ли он когда-нибудь вновь - неизвестно...Константин Миронов, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”