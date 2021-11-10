Эксперты в сфере недвижимости перечислили факторы, которые могут спровоцировать катастрофу на рынке жилья в России.

Эксперты в сфере недвижимости перечислили факторы, которые могут спровоцировать катастрофу на рынке жилья в России.Ближе всего к ситуации, которая может быть охарактеризована как катастрофа, российский рынок недвижимости приближался в 2008-2009 годах. Тогда спусковым крючком для ситуации послужил мировой экономический кризис.Ситуация может повториться, считают эксперты. Однако для этого в экономике должен сложиться сразу целый ряд факторов, каждый из которых мало зависим от другого. Их перечислил инвестиционный директор компании "Тринфико" Артем Цогоев:резкое снижение стоимости сырья (на 50-60 процентов),увеличение ключевой ставки (до 12-17 процентах) и ставки по ипотеке (до 15-20 процентов),рост безработицы на фоне массовых сокращений.Артем Цогоев отметил, что последний фактор приведет к массовым просрочкам по платежам по ипотеке. Этот показатель может достигнуть отметки в 15-20 процентов, тогда как сейчас он находится в районе всего двух процентов."Все совокупно может ударить по экономике страны, обрушить платежеспособный спрос на недвижимость", – предупредил эксперт.По его словам, в конечном итоге это приведет к остановке всех строек в стране. В результате у компаний-застройщиков возникнут непреодолимые сложности с возвратом долгов банкам.О похожем сценарии развития катастрофы на рынке недвижимости в России рассказала и председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. Она отметила, что проблемы такого порядка возникают после того, как спрос долго и сильно падал. К нему, в свою очередь, приводит такая ситуация, когда на рынке просто не остается клиентов, способных приобрести жилье.В сфере может сложиться парадоксальная ситуация. Большое число заемщиков не справится с выплатой ипотеки, банки отберут их квартиры и выставят на продажу, но уже по более низкой цене. Так на рынке появится большое число относительно недорогого жилья."Покупать его будет некому и не на что", – заметила Ирина Доброхотова.Впрочем, оговорилась эксперт, ранее в нашей стране никогда не случалось такой ситуации. Крайне низка вероятность, что произойдет она и в будущем.