Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный не исключил, что между нашей страной и Незалежной может начаться военный конфликт.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный не исключил, что между нашей страной и Незалежной может начаться военный конфликт.По словам военачальника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и народ в сложном положении. Он аргументировал это тем, что видит вероятность военной агрессии России по отношению к Киеву. Залужный призвал украинцев быть готовыми к такому повороту.По словам главы ВСУ, война требует от армии огромных сил. "Должны быть готовыотреагировать", – заявил военачальник.Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко тоже высказался о вероятности войны между нашими странами. Он отметил, что российские войска могут добраться до Незалежной за сутки. Экс-лидер Украины заявил, что за последние годы президент России Владимир Путин якобы соорудил несколько железных дорог, по которым можно быстро отправить войска. Также Порошенко о новых аэродромах.Как писали "Дни.ру", недавно одно из авторитетных изданий США заявило о наращивании российских войск возле украинской границы. В посольстве нашей страны призвали американцев посмотреть на свое поведение, поскольку это их войска "безответственно перемещаются по миру".В свою очередь депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что война между нашими странами невозможна, поскольку армия Украины к такому развитию событий не готова. Он добавил, что Киеву не хватает технической разведки и современного вооружения.