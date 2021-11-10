Жизнь Алексея Панина полна громких скандалов. Однако выходки актера, шокирующие большинство поклонников, не мешают ему в одиночку воспитывать 13-летнюю дочку Анну. Девушка растет настоящей красавицей

Жизнь Алексея Панина полна громких скандалов. Однако выходки актера, шокирующие большинство поклонников, не мешают ему в одиночку воспитывать 13-летнюю дочку Анну. Девушка растет настоящей красавицейАртист познакомился с матерью Анны, бывшей моделью и актрисой Юлией Юдинцевой на смоленском кинофестивале. После бурного романа и нескольких лет совместной жизни у пары родилась дочка. Вскоре после ее появления на свет возлюбленные разошлись – так началась многолетняя борьба Алексея и Юлии за опеку над наследницей.Практически все детство девочка была вынуждена скитаться от одного родителя к другому и наблюдать их многочисленные скандалы. После долгих лет судов, похищений и войны за дочь, Панин получил разрешение суда на воспитание Анны. Юлия, по слухам, ушла в жуткий запой.Несмотря на то, что детство наследницы скандального актера было непростым, ей удалось сохранить доброту и отзывчивость. Девочка выросла настоящей красавицей с прекрасным чувством юмора. К тому же, Анна мечтает пойти по стопам отца и уже сделала свои первые шаги в кинокарьере. Дочь артиста не только поступила в театральную студию, но и дебютировала в кино, сыграв в фильме отца "Я вернулся" вместе со звездными актерами.Летом этого года Панин переехал в Испанию вместе с наследницей. Однако многие поклонники переживают за судьбу девочки рядом с таким отцом. Не так давно Анна кардинально изменила образ: сделала короткую стрижку, проколола нос и стала выбирать одежду размера оверсайз. Недавно психолог Ирен Таро рассказала "Дни.ру", что образ жизни Алексея . По словам Таро, девочка может вырасти очень похожей на отца и начать вести себя так же откровенно.