Эксклюзив Этой осенью владимирскому парку Дружба исполнился 31 год. О зеленой зоне в черте...

ЭксклюзивЭтой осенью владимирскому парку "Дружба" исполнился 31 год. О зеленой зоне в черте города, её истории и планах по развитию расскажет наш корреспондент Любовь Истратова.Любители пеших прогулок и пикников, собаководы, спортсмены, влюбленные, родители с детьми, - каждому из них найдется место в единственном лесном массиве в границах города - парке Дружба.- Парк - это очень хорошо: рядом с городом, не надо никуда ехать, захотели - собрались с ребенком и раз - пошли. Все рядом, чистый воздух.- Парк мы любим. Прекрасный парк. Ещё бы его немножко благоустроить и было бы вообще прекрасно. Для нашего района это единственное место для отдыха.- Недавно ездили в Красноярск. Там природа красивая, но, когда вернулся домой, я сказал, что это все-таки моё, это лучшее место.- Хорошо сделали освещенную лыжню. Я такой человек, что любитель природы, такого отдыха - речка, лес, природа. И не понимаю, кто допустим идет куда-то в лес или на речку и с наушниками. Природу надо слушать.Вскоре владимирцев ждет сюрприз. Любимую прогулочно-спортивную трассу, лыжню Алексея Прокуророва, ждет обновление. Как минимум, новое покрытие.Ольга Канищева, заместитель директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области:- Ну вот сейчас мы с вами идем как раз по лыжно-роллеровой трассе, которая планируется в ближайшее время, на что мы, конечно, очень надеемся. В данном случае мы рассматриваем существующую трассу.В 19-ом веке эта территория называлась Ямским бором, здесь были только липы и дубы. Богатая дубрава и дала названия улицам - Верхней и Нижней Дуброве. И только потом к лесному разнообразию добавились ели с небольшим вкраплением сосняка.Ольга Канищева, заместитель директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области:- Эта территория уникальна в том плане, что это не насаждения, которые созданы руками человека. Это естественные островки, которые остались на водоразделах как раз таки реки Клязьма.53 года назад 31 октября исполком Владимирского горсовета решил - юго-западному району нужен "Лесной парк" с особо охраняемыми природными территориями. Его открытие состоялось нескоро - в 72-ом. И только к концу семидесятых парк переименовали: в честь дружбы с северо-чешским городом-побратимом Усти-на-Лабе социалистической Чехословакии. Теперь памятник природы называется просто - "Дружба". Только цветов здесь более 90 видов. Из-за особых экологических условий сохраняются даже самые редкие, например, мытник кауфмана - его не стоит собирать в букеты.Анастасия Фадеева, биолог:- Это растение уникально в первую очередь тем, что это растение семейства норичниковых. Как и многие из этого семейства, они полупаразиты. Конкретно Мытник Кауфмана паразитирует на других растениях. Кострец Бенекена, например, он интересен тем, что, во-первых, это злак. Он растет именно в островных дубравах.Многие не знают, но раньше в парке можно было покататься на "Чертовом колесе". В архивах сохранилось лишь несколько фотографий аттракциона. Неизвестным для многих остается и дендрарий. Его заложили ещё в 1955 году. Видов редких растений- свыше полусотни. Есть и экзотические. От красного дуба и бархата амурского до маньчжурского ореха и сосны веймутова. Встретить их можно только в дендрарии, но попасть сюда непросто.Ольга Канищева, заместитель директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области:- Состояние, конечно, у него сейчас удручающее, потому что любой объект требует за собой уход.Гуляя в Дружбе, не забывайте смотреть по сторонам. Здесь обитают более ста видов птиц, рассказывает орнитолог Руслан Жуков.Руслан Жуков, орнитолог:- Наибольший интерес представляет средний пестрый дятел. Ранее в нашем регионе птица практически не встречалась, нов последние годы её все чаще в нашей области встречают. В парке Дружба обитает очень интересная птица, занесенная в красную книгу Российской Федерации. это серый сорокопут. Также в парке Дружба обитает очень интересная сова. Она является самой маленькой совой нашего региона. Называется воробьиный сыч.Ольга Канищева, заместитель директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области:- Целая семья лосей здесь обитала. К сожалению, исход был удручающий. Одного лося застрелили и до сих пор эти люди не найдены.Братья меньшие не любят шумных соседей, распашку и застройку. На комиссии по функционированию особо охраняемых природных территорий решено расширить парк - присоединить к нему лугопарк. Сейчас площадь Дружбы - 262 гектара.Ольга Канищева, заместитель директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области:- Здесь возможна застройка, но именно социальной инфраструктуры - инфраструктуры, которая была бы направлена на развитие спорта. Мы же это делаем с вами не только для нас, а для наших детей, внуков, которые будут проживать в этом городе. И это было бы намного целесообразнее, чем строить высотные дома.Трасса через парк проходить не будет. На последнем изменении в генплан дорога пролегает вдоль железной дороги - от поселка Вышка до Юрьевца. А значит, "экологический каркас" города, так говорят о "Дружбе" биологи, будет сохранён.Любовь Истратова. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"