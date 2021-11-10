Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 66 039 владимирцев.

Во Владимирской области на 10 ноября выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 75 человек. Ещё 40 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 39 - в Ковровском, 36 - в Гусь-Хрустальном районах. По 15 инфицированных прибавилось в Петушинском и Вязниковском, по 13 - в Александровском и Юрьев-Польском, по 12 - в Суздальском, Собинском и Киржачском районах. По 10 пациентов с ковидом получили положительные тесты в Гороховецком и Кольчугинском, по 8 - в Меленковском и Камешковском районах, 6 - в Селивановском районе, 2 - в ЗАТО Радужный, 1 - в Судогодском районе.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 66 039 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 15 515 случаев во Владимире, 7625 - в Гусь-Хрустальном районе, 7282 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.