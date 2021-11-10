Ковровская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о приобретении и хранении в целях...

Ковровская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о приобретении и хранении в целях сбыта немаркированныхтабачных изделий.Житель Коврова обвиняется в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.Установлено, что с июня 2020 года по конец апреля 2021 года предприниматель незаконно приобрел и хранил в целях сбыта в помещении гаражанемаркированные табачные изделия в количестве не менее 190 тыс. пачек общей стоимостью более 5,5 млн рублей.20 апреля его преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции. Уголовным законом за совершение данного преступленияпредусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Рассматривать дело будет Ковровский городской суд.