В последние годы многие ремёсла, которые ещё недавно считали «умирающими», благодаря усилиям энтузиастов получают второе дыхание.

В последние годы многие ремёсла, которые ещё недавно считали «умирающими», благодаря усилиям энтузиастов получают второе дыхание.Это касается и прядения. О сломанных стереотипах, неочевидной для обывателя пользе содержания домашних кроликов, авторских аксессуарах в гардеробе и секретах организации первого в России фестиваля прядения мы поговорили с популяризатором традиционных ремёсел, реконструктором старинной одежды и организатором «Пряха-феста» Ольгой Журавлёвой.В век автоматизированного массового производства, искусственных материалов и сиюминутных трендов в моде, заботливые и умелые руки мастеров продолжают изготавливать уникальные и очень «душевные» вещи.Тёплые объятьяЧто мотивирует современных городских жителей «сдувать пыль» с бабушкиных прялок и осваивать старинные ремёсла?- Многие наши современники думают, что прядение — занятие архаичное и совершенно не актуальное. Однако, уже сейчас оно обретает всё больше поклонников в нашей стране. Это связано со многими причинами. Люди начинают прясть, когда видят в социальных сетях, как красиво и интересно работают зарубежные мастера прядения, начинают переживать об утрате этой традиции в России, задумываются об экологии и разумном потреблении, хотят попробовать что-то новое или начинают делать пряжу для своих вязальных и ткацких задумок. Нередко в прядение приходят люди, которые держат мохнатых домашних животных, и хотят использовать их шерсть и пух с пользой.Кстати, на бабушкиных прялках работают далеко не все. Существует множество мастерских, которые производят красивые современные инструменты — самопрялки и электропрялки, веретёна, приспособления для обработки волокон и перемотки пряжи. В отличие от зарубежных мастерских с долгой историей, российские мастерские стали появляться совсем недавно, их история насчитывает максимум пару десятилетий. Но за последние несколько лет их количество значительно выросло, и это показывает, насколько быстро растёт спрос и интерес к прядению в целом.Если более чётко отвечать на вопрос о том, зачем современному человеку прясть, то можно перечислить несколько особенно важных моментов, привлекающих людей: возможность создать красивую пряжу, которой нет ни у кого на свете, расслабиться и получить удовольствие от плавного и размеренного ритма работы, применить пух своих питомцев, знать, что изготовленная таким образом одежда точно сделана из выбранных мастером волокон, она этична и не наносит вреда природе. Именно обучение прядению помогает найти нужные слова, чтобы объяснить детям, откуда появляется одежда, и почему стоит относиться к ней бережно.А как вы сами пришли к столь интересному и самобытному хобби?- Как это ни странно, я начинала прясть дважды. Впервые я заинтересовалась прядением в 2000-х, когда активно увлекалась исторической реконструкцией. Мной двигало желание понять, сколько труда необходимо для изготовления одежды и возможность изготавливать копии исторических артефактов полностью с нуля: от волокна до готового изделия. При желании подобные предметы можно делать настолько качественно, что они будут достойны экспонирования в музеях. В то время у меня появились копии старинных инструментов — веретёна, прялки, пружинные ножницы для стрижки овец и коллекция пряслиц (специальных грузиков-маховичков, необходимых для быстрого и равномерного вращения веретена). Инструменты эти я люблю, берегу и использую до сих пор.Во второй раз я обратилась к прядению после перерыва в несколько лет, когда у меня появилась собака породы колли. Так в 2018 году я снова взяла в руки веретено. На рубеже 2018 и 2019 года, практически под бой курантов, у меня появились первые носочки из пуха моей собаки.Немного позже у меня появилась прялка, сделанная российским мастером. Стараюсь покупать инструменты отечественного производства и поддерживать местных авторов. Все мои инструменты, которыми я пользуюсь сейчас, и большая часть сырья – продукция, которую произвели в России.Кошки - не помощницыПравда ли, что пряжу можно получить даже из шерсти домашних питомцев?- Да, конечно. В первую очередь, речь идёт о собаках с густым тёплым подшёрстком (самоед, тибетский мастиф, кавказская овчарка и прочие), но также постепенно начинают пользоваться популярностью кролики пуховых пород. Например, можно держать дома кроликов породы немецкая ангора, которых можно стричь 4 раза в год, за одну стрижку получать около 150 граммов пуха, пригодного для изготовления тёплых лёгких вещей для детей и людей с очень чувствительной кожей. Для одной семьи содержание такого кролика обузой не будет, а польза очевидна.Отвечу на очень популярный вопрос о кошачьем пухе. К сожалению, кошачий пух не в полной мере пригоден для прядения — спрясть его можно, но он не очень красив в изделии, вещи быстро приходят в негодность.Если вы счастливый владелец приусадебного участка, то можете содержать не только собак и кроликов, но и овец шерстных пород, пуховых коз, альпака. Эти животные наиболее распространены в мире для получения шерсти и пуха.Между прочим, сейчас среди прях популярно прядение диких и экзотических волокон. Каждая при желании находит возможность попробовать в работе пух арктического овцебыка, лисы, медведя, гаги (арктической утки). Все чаще пряхи пробуют прясть растительные волокна, собирая крапиву или выращивая лён. Таким образом, прядение расширяет кругозор, позволяя нам прясть и доступные волокна, и совершенно необыкновенные и редкие со всего мира.Почему сейчас многие люди предпочитают пополнять свой гардероб вещами, которые сделали именно вручную, «аутентичным» способом?- Причины могут быть разными. Люди с достатком любят и могут себе позволить уникальные вещи, сделанные в единичном экземпляре только для них. Покупатели с определённым экологическим и потребительским мировоззрением предпочитают вещи, которые не вредят природе и сделаны без использования низкооплачиваемого труда. Мастера, делающие что угодно своими руками, нередко носят свои изделия или с удовольствием покупают (или обменивают на свои) работы коллег себе или в подарок близким.В целом, предметы ручной работы — отличный подарок, поскольку их очень часто создают малым тиражом или без повтора, и их выбор гораздо более тщательный и внимательный, чем покупка привычных промышленных вещей. Пряжа ручной работы и изделия из неё — не исключение.Организуй и участвуйВы организовали первый в России международный фестиваль прядения «Пряха-фест». Как родилась идея провести в областном центре это событие?- Идея фестиваля возникла в 2019 году, когда я уже активно пряла и делала много вещей для себя и своей семьи. Мне искренне хотелось рассказывать о прядении и показывать людям результаты работы. Так я поняла, что в нашей стране нет ни одного мероприятия, посвящённого исключительно прядению, на которое я сама могла бы поехать участником.Подобные фестивали разного формата очень популярны за рубежом. Обычно они включают мероприятия, связанные с овцами (стрижка овец, показательные выступления с пастушьими собаками), рынок шерсти и пряжи, семинары и мастер-классы, музыкальные и танцевальные вечера. В зависимости от региона они могут напоминать фермерский праздник, слёт единомышленников, а также просто большую ярмарку.Для начала необходимо было сформулировать, что именно и для кого я делаю. «ПряхаФест» — это, в первую очередь, фестиваль прядения, но он объединяет всех любителей традиционного и современного рукотворного текстиля. На него едут не только пряхи, но и все те, кто использует пряжу в любом виде рукоделия — вязании, ткачестве, валянии, кружевоплетении и прочих. Обязательными участниками должны стать производители прядильного оборудования, а также фермеры и продавцы волокон.Осень и зиму 2019 года я посвятила знакомству с мастерами, поиску потенциальных участников, разработке концепции первого подобного мероприятия в России. У меня был опыт проведения небольших событий до 40-50 участников, но фестивали такого масштаба я делала только в составе большой команды. Фестиваль изначально планировали устроить в Суздале.Весной 2020 года стало понятно, что проведение любого, даже совсем небольшого мероприятия может быть рискованным, поэтому фестиваль пришлось перенести на 2021 год.Честно скажу, воплотить в жизнь получилось многие задумки, но не все. Пришлось подстраиваться под изменения в погоде, законодательстве, планах отдельных людей. Я, конечно, видела фестиваль только через призму своих ощущений, но радостные лица участников и гостей, тёплые отзывы и желание продолжать говорят сами за себя.«Всем миром»С какими сложностями вы столкнулись при организации фестиваля? Помогали ли вам городские власти и бизнес-сообщество?- Сложностей было немало, большая их часть связана с пандемией. Пожалуй, самое печальное – терять участников, заболевших прямо перед отъездом. Мы все очень переживали за здоровье друг друга и поддерживали как могли. Были и технические сложности, и общая усталость от долгой подготовки. Случалось непонимание со стороны незнакомых людей – приходилось объяснять, зачем фестиваль нужен и для кого его проводят. Предпочитаю помнить хорошее и радоваться ему, а неудачи воспринимать как мотивацию делать фестиваль лучше. Например, без большой команды фестиваль делать интересно, но тяжело. Поэтому в будущем планируем расширить коллектив организаторов.Одной из серьёзных проблем стала отмена суздальской части фестиваля, и я очень благодарна городским властям Владимира за то, что они сделали всё возможное, чтобы фестиваль состоялся, а участникам и гостям было удобно и безопасно. Кстати, многие участники с теплом вспоминали Владимир и планировали приехать в будущем. Добрые слова от меня и участников также адресованы команде «Флигеля» на Девической. Руководитель - Анастасия Вавилова и все без исключения волонтёры и сотрудники очень помогли организовать и провести «ПряхаФест».Часть бюджета фестиваля – это деньги гранта, который мы получили от Областного департамента культуры. На него мы оформили выставку современного искусства fiber-art в Центре современной культуры «Флигель», частично компенсировали затраты на концерт и прочие нужды фестиваля.Другие источники финансирования – это взносы участников и мои личные деньги. Могу с уверенностью сказать, что я получила бесценный опыт организации массового мероприятия с минимумом финансирования. Обычно подобные события стоят в 3-4 раза дороже. Надеюсь, что в следующем году появятся заинтересованные в тематике фестиваля спонсоры, готовые к долгосрочному сотрудничеству.География участников «Пряха-феста» была очень обширной. Как гости оценили фестиваль? Поспособствовал ли он культурному обмену?- Многие участники познакомились или увиделись впервые вживую на фестивале, но продолжают общаться до сих пор, делают совместные проекты, ездят друг к другу в гости. Постепенно укрепляются связи между людьми, рождаются новые идеи и проекты, ремесла представляются более интересными и многогранными, чем выглядели ещё год назад. Пожалуй, это лучшее, что произошло этим летом.Мне приятно, что многие вспоминают атмосферу уюта и доброжелательности на фестивале. Считаю, что это важно, и это тоже причина, ради которой стоит полюбить ремесло и общение с единомышленниками.Из-за коронавируса не приехали заявившиеся участники из Литвы, Украины, Беларуси, Турции. В перспективе планируем сформировать сообщество, объединяющее на фестивале участников со всего мира. Кстати, в процессе подготовки нашлось много русскоязычных прях в разных странах мира, с которыми мы делали тематические эфиры перед фестивалем. Возможно, кто-то из этих мастеров в будущем сможет приехать и представить свою мастерскую уже в режиме «офлайн».Важная миссияПродолжите ли вы популяризировать традиционные ремёсла? Есть ли в планах интересные проекты?- Ремёсла – бесконечное пространство для исследований и творчества. Мне сложно остановиться рассказывать о них людям. Можно сказать, что я ими живу. Попытки сменить род деятельности не увенчались успехом, поэтому с уверенностью могу сказать, что мы с рукотворными вещами созданы друг для друга.Популяризация ремёсел включает в себя много деталей. Я не просто ношу одежду своей работы, и рассказываю людям, почему и как она сделана. Я не только провожу мастер-классы и помогаю проводить их другим мастерам. Фестиваль – мой самый большой опыт передачи знаний о ремёслах обществу. В том числе, по этой причине на фестивале присутствовали ремесленники разных направлений. Есть определённые основания считать, что ремёсла будут возвращаться в наши дома и быт, компенсируя усталость от однотипных промышленных вещей и оживляя наш досуг.Сейчас я работаю в нескольких направлениях. С помощью грантов мы будем проводить мастер-классы для детей и молодёжи, организуем занятия с пожилыми людьми, которым не хватает внимания, общения и чего-то тёплого и рукотворного. Инструменты, приобретённые по этим программам, станут началом текстильной мастерской для владимирцев и туристов. Хочется, чтобы мастерская и библиотека в ней стали своеобразным штабом фестиваля, куда можно было бы приехать в любое время года.Подготовку к следующему фестивалю в 2022 году тоже уже ведём. Первым событием предфестивальной кампании станет краудфандинг (народное финансирование) в поддержку фестиваля с 15 ноября по 15 декабря на одном из сервисов. Он поможет осуществить часть задумок, которые не воплотили в предыдущем году.Почему я выбираю такие формы финансирования, как гранты и краудфандинг? Ответ прост. Это не только финансирование, а дополнительная возможность рассказать людям «со стороны» о красоте и важности ручного труда, определённая форма пиара и дополнительная информационная активность вокруг ремёсел в целом.С января 2022 года начнут принимать заявки на второй «ПряхаФест». За подготовкой можно следить в соцсетях фестиваля.