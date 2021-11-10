Главред телеканала RT Маргарита Симоньян жестко отреагировала на слова украинского политолога Олега Соскина о возвращении Крыма Незалежной.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян жестко отреагировала на слова украинского политолога Олега Соскина о возвращении Крыма Незалежной.Ранее киевский эксперт заявил, что Кубань, Брянская и Воронежская области – это "исторические" земли Украины. Журналистка в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" хлестко ответила политологу. Она призвала Незалежную не лезть к России.Маргарита Симоньян напомнила, что Кубань – ее родная. По словам журналистки, "они поперхнутся Кубанью так, чтоникто их не откачает", передает Главный редактор телеканала RT возмущена тем, что украинский президент Владимир Зеленский всерьез говорит о возвращении Крыма к 2030 году.Маргарита Симоньян задала риторические вопросы: куда именно политик вернет Крым, а также куда денег его граждан? Кроме того, журналистка сравнила ситуацию с Незалежной с басней Крылова про Слона и Моську. Она призвала Россию чаще осаживать Украину.Напомним, полуостров стал частью России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. За воссоединение с нашей страной проголосовали большинство граждан.Ранее военный эксперт Владимир Карасев , почему Владимир Зеленский не выполняет свое главное предвыборное обещание – не останавливает войну в Донбассе. По его мнению, политик боится националистов, которые могут отнять у него власть.